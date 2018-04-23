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США призвали власть и оппозицию Армении к диалогу

Понедельник, 23 апреля 2018, 05:40

США настаивают на необходимости соблюдения полицией и протестующими в Армении правил поведения во время мирных собраний, закрепленных в законах и Конституции страны.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Армении, передает армянская служба "Радио Свобода".

"Мы призываем правительство проявить сдержанность, рарешив мирные собрания, а тех, кто реализует свое право на свободные собрания, призываем делать это с ответственностью, избегать насилия и предотвращать эскалацию ситуации", - отметили в посольстве.

"Мы обеспокоены сообщениями о насилии в отношении журналистов и протестующих. Мы подчеркиваем необходимость привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении полиции или участников акций", - говорится в заявлении.

"Для мирного разрешения ситуации нужен содержательный политический диалог", - подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее ЕС призвал Армению к немедленному освобождению всех задержанных участников акций протеста.

Как сообщалось, в Ереване в ходе протестных акций, которые продолжаются десятый день, полицией задержаны уже 277 человек.

В воскресенье вечером в столице Армении на площади Республики стартовалмитинг инициативы "Мой шаг", во время которого присутствующим зачитали послание задержанного лидера протестного движения Никола Пашиняна. На площади собралось несколько тысяч протестующих, участники выступали перед собравшимися с импровизированной сцены.

Пашинян заявил, что борьба должна быть продолжена независимо от его присутствия.

Митингующие отмечают, что акции будут начинаться каждый день в 8:15 и продолжаться, пока Серж Саргсян не отступит

Напомним, 22 апреля после встречи премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и депутата Никола Пашиняна полиция применила силу в отношении демонстрантов на проспекте Арцаха, использовав спецсредства - дымовые шашки - и подвергла приводу депутатов фракции "Выход" Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.

Позже стало известно, что все трое - задержаны.

Акции протеста в Ереване против Сержа Саргсяна продолжаются с 13 апреля: участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе госорганов.

21 апреля Саргсян призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Тот в свою очередь ответил, что готов обсуждать только вопрос отставки Саргсяна с поста главы правительства.

Темы: АрменияСША
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