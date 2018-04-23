Воду до Авдіївки повернули повністю

Водопостачання Авдіївки під ранок понеділка поновили повністю.

Про це повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

22 квітня о 15:30 від диспетчера Авдіївського управління компанії "Вода Донбасу" надійшло повідомлення про те, що о 15:10 відкрита засувка водогону з Донецької фільтрувальної станції (розташована у "сірій зоні") на Авдіївку, проводиться заповнення системи та поповнення резервуару.

Станом на 5 ранку 23 квітня водопостачання населення міста Авдіївка (22 тисячі людей), сіл Ласточкіно та Орлівка Ясинуватського району (1500 осіб) "відновлено в повному обсязі", повідомляє ДСНС.

17 квітня працівники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл, 5 людей зазнали поранень.

18 квітня ДФС припинила роботу, залишивши без водопостачання кілька населених пунктів поблизу Донецька.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомляли, що ОБСЄ планує встановити пункт спостереження біля Донецької фільтрувальної станції.