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Воду в Авдеевку вернули полностью

Понедельник, 23 апреля 2018, 10:31

Водоснабжение Авдеевки под утро понедельника возобновили полностью.

Об этом сообщает главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

22 апреля в 15:30 от диспетчера Авдеевского управления компании "Вода Донбасса" поступило сообщение о том, что в 15:10 была открыта задвижка водопровода из Донецкой фильтровальной станции (расположенной  в "серой зоне") на Авдеевку, производится заполнение системы и пополнение резервуара.

По состоянию на 5 утра 23 апреля водоснабжение населения города Авдеевка (22 тысячи человек), сел Ласточкино и Орловка Ясиноватского района (1500 человек) "восстановлено в полном объеме", сообщает ГСЧС.

17 апреля работники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, 5 человек получили ранения.

18 апреля ДФС прекратила работу, оставив без водоснабжения несколько населенных пунктов неподалеку от Донецка.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщали, что ОБСЕ планирует установить пункт наблюдения возле Донецкой фильтровальной станции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АвдеевкаДонецкая областьГСЧС
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