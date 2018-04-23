Воду в Авдеевку вернули полностью

132 просмотра
Понедельник, 23 апреля 2018, 10:31

Водоснабжение Авдеевки под утро понедельника возобновили полностью.

Об этом сообщает главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

22 апреля в 15:30 от диспетчера Авдеевского управления компании "Вода Донбасса" поступило сообщение о том, что в 15:10 была открыта задвижка водопровода из Донецкой фильтровальной станции (расположенной  в "серой зоне") на Авдеевку, производится заполнение системы и пополнение резервуара.

По состоянию на 5 утра 23 апреля водоснабжение населения города Авдеевка (22 тысячи человек), сел Ласточкино и Орловка Ясиноватского района (1500 человек) "восстановлено в полном объеме", сообщает ГСЧС.

17 апреля работники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, 5 человек получили ранения.

18 апреля ДФС прекратила работу, оставив без водоснабжения несколько населенных пунктов неподалеку от Донецка.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщали, что ОБСЕ планирует установить пункт наблюдения возле Донецкой фильтровальной станции.

Темы: Авдеевка Донецкая область ГСЧС
powered by lun.ua
По теме
Боевики обстреляли старую Авдеевку – люди сидели в укрытии до утра 11 апреля 2018, 08:31
В штабе показали последствия обстрела Авдеевки боевиками 24 марта 2018, 09:24
Из-за обстрелов Донецкая фильтровальная станция снова не работает 3 марта 2018, 01:39
Все новости
Главные новости
Коррупционный скандал в ПАСЕ: ассамблея готовит срочное решение
S&P обновило кредитные рейтинги Украины
СБУ проводит обыски в "Мотор Сичи"
Каждый 12-й украинец сейчас в России – Климкин
Все новости
Любовь

5 языков любви от доктора философии

реформи

Как получить алименты? 10 ответов от Минюста