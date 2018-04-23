Воду в Авдеевку вернули полностью

Водоснабжение Авдеевки под утро понедельника возобновили полностью.



Об этом сообщает главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.



22 апреля в 15:30 от диспетчера Авдеевского управления компании "Вода Донбасса" поступило сообщение о том, что в 15:10 была открыта задвижка водопровода из Донецкой фильтровальной станции (расположенной в "серой зоне") на Авдеевку, производится заполнение системы и пополнение резервуара.



По состоянию на 5 утра 23 апреля водоснабжение населения города Авдеевка (22 тысячи человек), сел Ласточкино и Орловка Ясиноватского района (1500 человек) "восстановлено в полном объеме", сообщает ГСЧС.

17 апреля работники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, 5 человек получили ранения.



18 апреля ДФС прекратила работу, оставив без водоснабжения несколько населенных пунктов неподалеку от Донецка.



В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщали, что ОБСЕ планирует установить пункт наблюдения возле Донецкой фильтровальной станции.