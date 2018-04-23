Полторак назвал дату завершения АТО

Антитеррористическая операция на Донбассе завершится в конце апреля, тогда же начнется новый формат под руководством Объединенных сил.

Об этом интервью BBC сказал министр обороны Степан Полторак.

"30 апреля мы завершаем проведения АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом", - сказал он.

Полторак добавил, что министерство уже подготовило "органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях".

"Были проведены учения, и буквально во время разговора с вами (интервью записывали 21 апреля – ред.) осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена", - сказал министр.

Новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил. По словам Полторака, назначенный на эту должность Сергей Наев будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны – не только ВСУ, но и СБУ, полиции, Нацгвардии, пограничников.

Основная его задача – "освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины".

Полторак не смог назвать точную численность украинских сил на Донбассе, отметив, что все будет зависеть от обстановки.

"Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно и количества, которое сегодня есть. Если будет ситуация осложняться или будет принято решение об освобождении территории – тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать", - сказал Полторак.

Он также прогнозирует, что изменится в лучшую сторону жизнь гражданских лиц в зоне конфликта.

"Они будут четко понимать, от кого зависят решения, они будут четко понимать, что есть вертикаль управления этими территориями и, я думаю, что жизнь для этих людей будет легче", - подытожил Полторак.

18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал президент, а 26 февраля он вступил в силу.

Больше о законе о реинтеграции читайте в материале: Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса

Нововведением законопроекта стало фактическое переформатирование АТО в "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ".

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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