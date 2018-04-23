У Росії арештували чоловіка, який брав Савченко в полон

У російській Республіці Комі арештували Єгора Руського, який колись воював на боці бойовиків "ЛНР" і у складі батальйону "Зоря" брав у полон Надію Савченко 17 червня 2014 року.

У Росії його арештували за хабар на посаді директора спортивної школи, повідомляє проект "Радіо Свобода" Донбас.Реалії.

Росіянин Єгор Руський кілька років тому воював за "ЛНР", а потім керував містом Лутугине на окупованій частині Луганської області.

Єгор Руський в оточенні бойовиків

Влітку 2014 року, під час боїв під Луганськом, бойовики з батальйону "Зоря" взяли в полон жінку-добровольця, якою була Надія Савченко.

Єгор Руський засвітився в тих подіях.

Після цього ватажок т.зв. "ЛНР" Ігор Плотницький призначив Єгора Руського "мером" окупованого міста Лутугине.

Українські війська увійшли в Лутугине в кінці липня 2014 року, що дозволило практично взяти в кільце Луганськ і провести ротацію серед захисників Луганського аеропорту. Але вже за місяць, після поразки під Іловайськом, місто покинули. Бойовики "ЛНР" швидко встановили в Лутугині свої порядки.

Єгор Руський замість того, щоб відновлювати зруйноване снарядами містечко, взявся за залізничну гілку. Згодом його і директора комбінату прокатних валків Віталія Швайка звинуватили у вчиненні металобрухтової схеми.

"Техніка, яка була наношена і з аеропорту, а ще підбита бронетехніка, була замість ремонту відправлена на метал разом з обладнанням", – каже історик Валерій Снєгірьов.

Швайка за махінації бойовики посадили "на підвал", а в грудні 2017 року звільнили за обміном як українського полоненого.

Руський же утік до рідного російського міста Ухта. Там він балотувався на посаду міського голови, але невдало. А нещодавно його арештували за хабар.

9 квітня Слідчий комітет РФ у Комі порушив справу стосовно директора спортивної школи "Юність" в Ухті за те, що той у 2017 році отримав від кількох комерсантів "кошти та інше майно за те, що віддавав їхнім фірмам пріоритет при укладанні договорів для забезпечення потреб муніципальної установи".

Чиновника взяли під варту. .

Зв’язатися з Віталієм Швайком журналістам "Донбас.Реалії" не вдалося.

Тим часом економіка Лутугиного в окупації "не ожила", роботи немає, а на території комбінату прокатних валків іржавіють підбиті танки.