У Росії арештували чоловіка, який брав Савченко в полон

У російській Республіці Комі арештували Єгора Руського, який колись воював на боці бойовиків "ЛНР" і у складі батальйону "Зоря" брав у полон Надію Савченко 17 червня 2014 року.

У Росії його арештували за хабар на посаді директора спортивної школи, повідомляє проект "Радіо Свобода" Донбас.Реалії.

Росіянин Єгор Руський кілька років тому воював за "ЛНР", а потім керував містом Лутугине на окупованій частині Луганської області.

Єгор Руський в оточенні бойовиків

Влітку 2014 року, під час боїв під Луганськом, бойовики з батальйону "Зоря" взяли в полон жінку-добровольця, якою була Надія Савченко.

Єгор Руський засвітився в тих подіях.

Після цього ватажок т.зв. "ЛНР" Ігор Плотницький призначив Єгора Руського "мером" окупованого міста Лутугине.

Українські війська увійшли в Лутугине в кінці липня 2014 року, що дозволило практично взяти в кільце Луганськ і провести ротацію серед захисників Луганського аеропорту. Але вже за місяць, після поразки під Іловайськом, місто покинули. Бойовики "ЛНР" швидко встановили в Лутугині свої порядки.

Єгор Руський замість того, щоб відновлювати зруйноване снарядами містечко, взявся за залізничну гілку. Згодом його і директора комбінату прокатних валків Віталія Швайка звинуватили у вчиненні металобрухтової схеми.

"Техніка, яка була наношена і з аеропорту, а ще підбита бронетехніка, була замість ремонту відправлена на метал разом з обладнанням", – каже історик Валерій Снєгірьов.

Швайка за махінації бойовики посадили "на підвал", а в грудні 2017 року звільнили за обміном як українського полоненого.

Руський же утік до рідного російського міста Ухта. Там він балотувався на посаду міського голови, але невдало. А нещодавно його арештували за хабар.

9 квітня Слідчий комітет РФ у Комі порушив справу стосовно директора спортивної школи "Юність" в Ухті за те, що той у 2017 році отримав від кількох комерсантів "кошти та інше майно за те, що віддавав їхнім фірмам пріоритет при укладанні договорів для забезпечення потреб муніципальної установи".

Чиновника взяли під варту.

Тим часом економіка Лутугиного в окупації "не ожила", роботи немає, а на території комбінату прокатних валків іржавіють підбиті танки.

Зв’язатися з Віталієм Швайком журналістам "Донбас.Реалії" не вдалося.