В России арестовали мужчину, который брал Савченко в плен

В российской Республике Коми арестовали Егора Русского, который когда-то воевал на стороне боевиков "ЛНР" и в составе батальона "Заря" брал в плен Надежду Савченко 17 июня 2014 года.



В России его арестовали за взятку на должности директора спортивной школы, сообщает проект "Радио Свобода" Донбасс.Реалии.



Россиянин Егор Русский несколько лет назад воевал за "ЛНР", а затем руководил городом Лутугино на оккупированной части Луганской области.

Егор Русский в окружении боевиков

Летом 2014 года, во время боев под Луганском, боевики из батальона "Заря" взяли в плен женщину-добровольца, которой была Надежда Савченко.

Егор Русский засветился в тех событиях.

После этого главарь т.н. "ЛНР" Игорь Плотницкий назначил Егора Русского "мэром" оккупированного города Лутугино.

Украинские войска вошли в Лутугино в конце июля 2014 года, что позволило практически взять в кольцо Луганск и провести ротацию среди защитников Луганского аэропорта. Но уже через месяц, после поражения под Иловайском, город покинули. Боевики "ЛНР" быстро установили в Лутугино свои порядки.

Егор Русский вместо того, чтобы восстанавливать разрушенный снарядами городок, взялся за железнодорожную ветку. Впоследствии его и директора комбината прокатных валков Виталия Швайка обвинили в совершении металлоломной схемы.



"Техника, которая была натаскана и из аэропорта, а еще подбитая бронетехника, была вместо ремонта отправлена ​​на металл вместе с оборудованием", – говорит историк Валерий Снегирев.



Швайко за махинации боевики посадили "на подвал", а в декабре 2017 года освободили по обмену как украинского пленника.



Русский же сбежал в родной российский город Ухта. Там он баллотировался на должность городского головы, но неудачно. А недавно его арестовали за взятку.

9 апреля Следственный комитет РФ в Коми возбудил уголовное дело в отношении директора спортивной школы "Юность" в Ухте за то, что тот в 2017 году получил от нескольких коммерсантов "денежные средства и иное имущество за то, что отдавал их фирмам приоритет при заключении договоров для обеспечения нужд муниципального учреждения".

Чиновника взяли под стражу.

Между тем, экономика Лутугино в оккупации "не ожила", работы нет, а на территории комбината прокатных валков ржавеют подбитые танки.

Связаться с Виталием Швайко журналистам "Донбасс.Реалии" не удалось.