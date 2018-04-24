Лавров побачив "русофобське підґрунтя" на зустрічі G7

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про русофобське підґрунтя на зустрічі глав МЗС держав "Великої сімки" в Торонто.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Що стосується зустрічі міністрів закордонних справ у Торонто, то, звичайно, русофобське підґрунтя там очевидне", - сказав Лавров.

За його словами, по "русофобській лінії" пішли і ті країни "Великої сімки", які запевняють Москву, що вони не поділяють спроб ізолювати Росію.

"Будемо терпляче чекати, будемо відстоювати свої позиції і будемо дивитись, як наші партнери усвідомлюють безвихідність і безперспективність подібних афер", - зазначив Лавров.

Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна вперше запросили на зустріч глав МЗС країн "Великої сімки". У 1994 році в Вінніпезі відбулася присвячена Україні ad-hoc зустріч міністрів закордонних справ країн "сімки". Однак на повноцінному плановому заході країн G7 Україна була присутня вперше.

Раніше повідомлялося, що головними темами зустрічі мають стати солідарність з Україною щодо окупованих Криму та Донбасу та підтримка реформ в Україні. Також Клімкін повідомляв, що на зустрічі йтиметься про українців, яких РФ незаконно утримує, у т.ч. про справу Володимира Балуха.

Пізніше Клімкін заявив, що на зустрічі G7 "говорили про все".