Лавров увидел "русофобскую подоплеку" на встрече G7

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Вторник, 24 апреля 2018, 10:15

Глава Министерств иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о русофобской подоплеке на встрече глав МИД государств "Большой семерки" в Торонто. 

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Что касается встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна", - сказал Лавров.

По его словам, по "русофобской линии" пошли и те страны "Большой семерки", которые заверяют Москву, что они не разделяют попыток изолировать Россию.

"Будем терпеливо ждать, будем отстаивать свои позиции и подождем, пока наши партнеры осознают тупиковость и бесперспективность подобных афер", - отметил Лавров.

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки". В 1994 году в Виннипеге состоялась посвященная Украине ad-hoc встреча министров иностранных дел стран G7. Однако на полноценном плановом мероприятии стран G7 Украина присутствовала впервые.

Ранее сообщалось, что главными темами встречи должны стать солидарность с Украиной в отношении оккупированных Крыма и Донбасса и поддержка реформ в Украине. Также Климкин сообщал, что на встрече речь пойдет об украинцах, которых РФ незаконно удерживает, в т.ч. о деле Владимира Балуха.

Позже Климкин сообщил, что на встрече с G7 "говорили обо всем".

Темы: Лавров Росcия Климкин
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