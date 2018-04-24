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AI требует расследовать погром лагеря ромов в Киеве

Вторник, 24 апреля 2018, 14:48

Международная правозащитная организация Amnesty International требует от украинской власти расследовать погром представителями радикальной организации "C14" лагеря ромов в Киеве.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Amnesty International требует официальной реакции украинских властей на события на Лысой горе в Киеве в ночь с 20 по 21 апреля, а также неотложного и эффективного расследования нападения", - говорится в сообщении.

В организации напомнили, что представители "С14" и Голосеевская райадминистрация несколько раз наведывались в лагерь ромов с требованием покинуть Лысую гору.

А в ночь с 20 на 21 апреля радикалы устроили погром лагеря ромов, во время которого, по словам очевидцев, использовали "газовые баллончики, режущие предметы и, возможно, огнестрельное оружие".

Отмечается, что среди пострадавших были дети. Часть из 15-и палаток, которые были в лагере, нападающие сожгли.  

"На следующий день полиция заявила, что к ним не поступали заявления по поводу погрома и, соответственно, они не могут прокомментировать этот инцидент. По словам активистов, с которыми общалась Amnesty International, по крайней мере, один из ромов, присутствовавших во время нападения, вызвал полицию и дождался приезда патрульного автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульные видели горящие палатки, но ромам только посоветовали "скорее уезжать из Киева".

"Мишенью для таких нападений может стать и становится любой человек: цыгане, женщины, антикоррупционные активисты, евреи, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели. Никто сейчас не может быть уверен, что не станет следующей жертвой стаи радикалов, которые почувствовали свою безнаказанность", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

В организации отмечают, что Украина имеет внутренние и международные обязательства не допускать нарушений прав человека, в частности "нарушения права на жизнь и права на свободу мирных собраний".

Ранее сообщалось, что националисты прогнали ромов с Лысой горы в Киеве и сожгли их палатки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: националистыКиевправа человекаC14радикалы
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