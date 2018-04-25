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Фейгин: Дело Сущенко будет вести другой адвокат

Среда, 25 апреля 2018, 03:43

Марк Фейгин, которого лишили статуса адвоката в РФ, заявил, что дело украинского политзаключенного Романа Сущенко будет вести другой адвокат, знакомый с процессом.

Об этом он сказал в комментарии "Громадському".

"Это будет человек, которому я доверяю, человек, знакомый с делом",  отметил Фейгин.

Он также подчеркнул, что восстановить его адвокатский статус будет "практически нереально", добавив, что "проблема в судах".

"Так получилось, что дело Сущенко стал моим последним в адвокатской карьере. Несмотря на лишение статуса, я чувствую ответственность перед Романом, который на меня надеется, и продолжу работать по этому делу в несколько ином качестве. В понедельник мы с Романом попрощались быстро, по-деловому  и теперь я буду делать все, чтобы поздороваться с ним уже на свободе.

Здесь, повторюсь, важная дата  приезд в Россию президента Макрона в конце мая. Но есть и ближайшая дата: уже 25 апреля  следующее заседание по делу Сущенко. В деле остается адвокат, которого я успел ввести в этот процесс",  сообщил адвокат "Укринформу".

"Не исключено, что к Роману пришли офицеры ФСБ. Возможно, именно сейчас они разговаривают с ним, уговаривая продолжить работу с другим адвокатом, их креатурой ... За сутки до этого от Сущенко вывезли сокамерника. То есть он теперь оказался в "одиночке". Возможно, это было не случайно.

Поэтому я сейчас не готов рассуждать о дальнейшей тактике и стратегии защиты. Нужно, как минимум, дождаться среды, узнать, какая ситуация, а потом уже можно будет говорить подробнее",  считает Фейгин.

Как сообщалось, Марка Фейгина лишили статуса адвоката в РФ.

В России он был защитником Мустафы Джемилева, Ильми Умерова, Надежды Савченко и сейчас защищает украинского журналиста Романа Сущенко.

В декабре 2017 года квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы рассмотрела жалобу блогера Анатолия Шария на Фейгина. Позже заседание перенесли на январь, затем на февраль и последний раз на 24 апреля 2018 года.

Темы: СущенкоРосcия
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