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У Москві уболівальників ЧС залишать без алкоголю

Середа, 25 квітня 2018, 09:29

У столиці Росії заборонять продаж алкоголю в дні перед матчами і в дні матчів Чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заступника голови департаменту регіональної безпеки і протидії корупції Москви Кирила Малишкіна.

"Органами виконавчої влади визначено межі територій, де будуть введені заборони на продаж і споживання алкогольної продукції, напоїв в скляній тарі, в тому числі при наданні послуг громадського харчування, напередодні проведення матчу ЧС з футболу і в день його проведення", - розповів Малишкін.

Разом з тим в Москві розробили план спеціальних заходів для надання допомоги нетверезим уболівальникам.

"Для надання допомоги особам, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння владою Москви спільно з зацікавленими службами розробляються лікувальні заходи, якими визначено перелік лікарень і поліклінік, де надаватимуть медичну допомогу", - зазначив Малишкін.

Чемпіонат світу з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. Матч відкриття Росія – Саудівська Аравія та фінал турніру пройдуть на московському стадіоні "Лужники".

Федерація футболу України заявила, що не проводитиме акредитації вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини ЧС-2018.

Крім того, ФФУ відмовилася від своєї квоти на придбання квитків на матчі ЧС-2018.

Раніше ФІФА заблокувала жителям анексованого Криму онлайн-купівлю квитків на Чемпіонат світу з футболу 2018, який відбудеться в Росії.

Національна суспільна телекомпанія України не транслюватиме Чемпіонат світу з футболу в Росії.

Теми: Росіяфутбол
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