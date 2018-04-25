В Москве болельщиков ЧМ оставят без алкоголя

В столице России запретят продажу алкоголя в дни перед матчами и в дни матчей Чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилла Малышкина.

"Органами исполнительной власти определены границы территорий, в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения", - рассказал Малышкин.

Вместе с тем в Москве разработали план специальных мер для оказания помощи нетрезвым болельщикам.

"Для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебные мероприятия, которыми определён перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь", - отметил Малышкин.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матч открытия Россия – Саудовская Аравия и финал турнира пройдут на московском стадионе "Лужники".

Федерация футбола Украины не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу.

Кроме того, ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

Ранее ФИФА заблокировала онлайн-покупку в Крыму билетов на ЧМ-2018.

Национальная общественная телекомпания Украины не будет транслировать Чемпионат мира по футболу в России.