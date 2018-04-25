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Міноборони не змогло стягнути з "Трейд Коммодіті" 3 мільйони гривень

Середа, 25 квітня 2018, 17:42

Суд не задовольнив касаційну скаргу Міністерства оборони, яке просило стягнути з ТОВ "Трейд Коммодіті"  3 100 736 гривень.

Відповідне рішення Верховний суд ухвалив 12 квітня.

"Касаційну скаргу Міністерства оборони України… залишити без задоволення", – йдеться в рішенні.

У 2017 році Головний військовий прокурор Анатолій Матіос просив стягнути з "Трейд Коммодіті" 2 540 149 гривень пені та 560 586 гривень штрафу за несвоєчасні поставки палива.

Дніпропетровські суди позови не задовольнили, і Міноборони подало касаційну скаргу.

Верховний суд вирішив, що "всі істотні умови зобов`язань за договором… від 31.03.2016 остаточно були погоджені між сторонами лише з підписанням 15.06.2016 року додаткової угоди".

Крім того, на думку суду, "Трейд Коммодіті" після підписання останнього додаткового договору приступило до виконання зобов’язань та провело поставку вчасно.

Наприкінці березня у НАБУ заявили про завершення досудового розслідування щодо посадовців Міноборони, яких підозрюють у розкраданні державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що експертиза підтвердила розтрату 149 мільйонів гривень при закупівлі Міністерством оборони палива у фірми "Трейд Коммодіті".

Зазначалося, що підозрюваним готуються фінальні підозри.

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський – "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Також джерела повідомляли, що підозрювані посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" втекли.

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Українська правда
Теми: судМіноборони
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