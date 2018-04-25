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Минобороны не смогло взыскать с "Трейд Коммодити" 3 миллиона гривен

Среда, 25 апреля 2018, 17:42

Суд не удовлетворил кассационную жалобу Министерства обороны, которое просило взыскать с ООО "Трейд Коммодити" 3 100 736 гривен.

Соответствующее решение Верховный суд принял 12 апреля.

"Кассационную жалобу Министерства обороны Украины... оставить без удовлетворения", – говорится в решении.

В 2017 году Главный военный прокурор Анатолий Матиос просил взыскать с "Трейд Коммодити" 2 540 149 гривен пени и 560 586 гривен штрафа за несвоевременные поставки топлива.

Днепропетровские суды иски не удовлетворили, и Минобороны подало кассационную жалобу.

Верховный суд решил, что "все существенные условия обязательств по договору... от 31.03.2016 окончательно были согласованы между сторонами только с подписанием 15.06.2016 года дополнительного соглашения".

Кроме того, по мнению суда, "Трейд Коммодити" после подписания последнего дополнительного договора приступило к выполнению обязательств и провело поставку вовремя.

В конце марта в НАБУ заявили о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в хищении 149 миллионов гривен государственных средств.

Ранее сообщалось, что экспертиза подтвердила растрату 149 миллионов гривенпри закупке Министерством обороны топлива у фирмы "Трейд Коммодити".

Отмечалось, что подозреваемым готовятся финальные подозрения.

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити", которое также выиграло аукционы "Укрзализныци" на поставку дизтоплива на 2,91 млрд грн, стоит Андрей Адамовский – "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Сам Грановский отрицает свою причастность к компании "Трейд Коммодити" и готов сотрудничать с НАБУ.

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Украинская правда
Темы: судМинобороны
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