Засуджений в Криму Балух голодування не припиняв – правозахисник

Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух продовжує голодування, хоча раніше на припиненні протесту наполягали представники СІЗО Сімферополя.



Про це 25 квітня "Крим.Реалії" розповіла координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.



"На даний момент відомо, що при зустрічі зі своїм адвокатом Балух повідомляв, що співробітники СІЗО вважають – його потрібно знімати з голодування. Вони дізналися, що Балух, крім води і чаю, вживає рідкий мед. Однак Балух вважає, що потрібно продовжувати голодування. Тобто голодування він не припиняв", – сказала правозахисниця.



25 квітня сайт Ради з прав людини при президенті Росії поширив інформацію про нібито припинення голодування Балуха.

22 народні депутати України підписали звернення до Балуха з проханням припинити голодування.

Раніше у "Кримській правозахисній групі" заявили, що до Балуха, який голодує з 19 березня і відмовляється припиняти голодування, не пускають медиків.

Згодом стало відомо, що адміністрація СІЗО Сімферополя ухвалила рішення перемістити Балуха в карцер "за порушення правил внутрішнього розпорядку".

ФСБ Росії затримала Балуха у грудні 2016 року під приводом того, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляли, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: на його подвір’ї майорів прапор України.

Проте "суд" в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і присудив йому 3 роки і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

Проти Балуха порушили ще одну справу за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка про нібито побиття. Сам Балух і його захист заявляли, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня "суд" обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.