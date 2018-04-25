Осужденный в Крыму Балух голодовку не прекращал – правозащитник
Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку, хотя ранее на прекращении протеста настаивали представители СИЗО Симферополя.
Об этом 25 апреля "Крым.Реалии" рассказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
"На данный момент известно, что при встрече со своим адвокатом Балух сообщал, что сотрудники СИЗО считают – его нужно снимать с голодовки. Они узнали, что Балух, кроме воды и чая, употребляет жидкий мед. Однако Балух считает, что нужно продолжать голодовку. То есть голодовку он не прекращал", – сказала правозащитница.
25 апреля сайт Совета по правам человека при президенте России распространил информацию о якобы прекращении голодовки Балуха.
22 народных депутата Украины подписали обращение к Балуху с просьбой прекратить голодовку. В частности, подписи поставили Рефат Чубаров, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Егор Соболев, Владислав Голуб, Сергей Лещенко, Олег Мусий, Андрей Билецкий, Борислав Береза.
Ранее в "Крымской правозащитной группе" заявляли, что к Балуху, который голодает с 19 марта и отказывается прекращать голодовку, не пускают медиков.
Позже стало известно, что администрация СИЗО Симферополя приняла решение переместить Балуха в карцер "за нарушение правил внутреннего распорядка".
ФСБ России задержала Балуха в декабря 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.
Однако "суд" в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).
Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.
19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года.