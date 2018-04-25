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Осужденный в Крыму Балух голодовку не прекращал – правозащитник

Среда, 25 апреля 2018, 18:40

Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку, хотя ранее на прекращении протеста настаивали представители СИЗО Симферополя.

Об этом 25 апреля ​ "Крым.Реалии" ​рассказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"На данный момент известно, что при встрече со своим адвокатом Балух сообщал, что сотрудники СИЗО считают – его нужно снимать с голодовки. Они узнали, что Балух, кроме воды и чая, употребляет жидкий мед. Однако Балух считает, что нужно продолжать голодовку. То есть голодовку он не прекращал", – сказала правозащитница.

25 апреля сайт Совета по правам человека при президенте России распространил информацию о якобы прекращении голодовки Балуха.

22 народных депутата Украины подписали обращение к Балуху с просьбой прекратить голодовку. В частности, подписи поставили Рефат Чубаров, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Егор Соболев, Владислав Голуб, Сергей Лещенко, Олег Мусий, Андрей Билецкий, Борислав Береза.

Ранее в "Крымской правозащитной группе" заявляли, что к Балуху, который голодает с 19 марта и отказывается прекращать  голодовку, не пускают медиков.

Позже стало известно, что администрация СИЗО Симферополя приняла решение переместить Балуха в карцер "за нарушение правил внутреннего распорядка".

ФСБ России задержала Балуха в декабря 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.

Однако "суд" в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).

Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.

19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года.

Темы: Крымправа человека
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