Аваков прокоментував розгін табору ромів у Києві

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав дискримінацією, залякуванням та переслідуванням інцидент з розгоном табору ромів на Лисій горі у Києві.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Нападати на жінок і дітей, погрожувати їм, травити їх сльозогінним газом, псувати їхнє майно і загалом ставитися до них, як до тварин через етнічну приналежність – це середньовічне дикунство", - заявив Аваков.

Він додав, що перед законом всі вони суто – або громадяни України, або іноземці, або особи без громадянства.

Аваков наголосив, що розгін націоналістами табору ромів у Києві буде розслідувати поліція, а винних притягнуть до відповідальності.

Як повідомлялося, 25 квітня за фактом розгрому табору ромів, який відбувся ще 21 квітня, поліція розпочала два кримінальні провадження. Це сталося після публікації відеозапису цих подій, на якому видно, як група молодиків, дехто з яких у балаклавах, біжать за ромами, кидають в їхню сторону каміння і розпилюють сльозогінний газ.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що в ніч з 20 на 21 квітня "радикали вчинили погром ромського табору, під час якого, за словами очевидців, використовували газові балончики, ріжучі предмети і, можливо, вогнепальну зброю". В АІ стверджують, що серед постраждалих були діти.

Організація звернулася до української влади з вимогою розслідувати ситуацію.

Раніше голова київського управління Національної поліції Андрій Крищенко заявляв, що поліції неодноразово доводилося складати протоколи про порушення правопорядку на ромів, що стояли табором на Лисій горі в Києві.

За його словами, нещодавно роми пішли з табору на Лисій горі, лишивши після себе купи сміття.

Він повідомив, що до правоохоронців не надходило жодної скарги від ромів на побої або насильство.

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