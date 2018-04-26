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Аваков прокомментировал разгон лагеря ромов в Киеве

Четверг, 26 апреля 2018, 07:11

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал дискриминацией, запугиванием и преследованием инцидент с разгоном лагеря ромов на Лысой горе в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности - это средневековое варварство", - заявил Аваков.

Он добавил, что перед законом все они сугубо - или граждане Украины, или иностранцы, или лица без гражданства.

Аваков подчеркнул, что разгон националистами лагеря ромов в Киеве будет расследовать полиция, а виновных привлекут к ответственности.

Как сообщалось, 25 апреля по факту разгрома лагеря ромов, который состоялся еще 21 апреля, полиция начала два уголовных производства. Это произошло после публикации видеозаписи этих событий, на котором видно, как группа молодых людей, некоторые из которых в балаклавах, бегут за ромами, бросают в их сторону камни и распыляют слезоточивый газ.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в ночь с 20 на 21 апреля "радикалы устроили погром лагеря ромов, во время которого, по словам очевидцев, использовали газовые баллончики, режущие предметы и, возможно, огнестрельное оружие". В АI утверждают, что среди пострадавших были дети.

Организация обратилась к украинским властям с требованием расследовать ситуацию.

Ранее глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко заявлял, что полиции неоднократно приходилось составлять протоколы о нарушении правопорядка на ромов, которые стояли лагерем на Лысой горе в Киеве.

По его словам, недавно ромы ушли из лагеря на Лысой горе, оставив после себя кучи мусора.

Он сообщил, что в полицию не поступало ни одной жалобы от ромов на побои или насилие.

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Темы: Киевполициянационалисты
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