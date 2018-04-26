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На окупованій частині Донеччини стали менше довіряти росЗМІ

Четвер, 26 квітня 2018, 11:11

На окупованих територіях Донецької області зменшився рівень радикального несприйняття українських ЗМІ і знизився рівень довіри до російських медіа.

Про це свідчить опитування, проведене з 10 до 26 грудня 2017 року українським офісом міжнародного дослідницького агентства IFAK Institut на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

"На окупованих територіях можна сказати, що зменшився рівень радикально негативного ставлення до українських ЗМІ. Зокрема, зменшилась кількість тих, хто повністю не довіряє українським ЗМІ – 26% (40% у 2016 році). Водночас, зросла частка тих, хто в чомусь довіряє, а в чомусь ні – 39% (25% у 2016 році)", – йдеться у звіті соціологів.

"Відбулися помітні зміни у рівні довіри жителів окупованої частини Донецької області до російських ЗМІ. Зменшилась частка тих, хто повністю або скоріше довіряє. У сукупності це лише 19% (27% у 2016 році). Також збільшилась кількість тих, хто скоріше не довіряє російським ЗМІ, – з 11% у 2016 році до 23% у 2017 році", – додають дослідники

Водночас, на підконтрольних Києву територіях Донецької області помітно знизився рівень довіри до українських ЗМІ. У сукупності повністю та скоріше довіряють національним медіа лише 16% (у 2016 році 30%). Кількість тих, хто не довіряє, загалом зросла до 39%.

 
 
 

При цьому рівень свободи слова в ОРДО жителі оцінюють доволі високо: 32% вважають його кращим, ніж в Україні (у 2016 році було більше – 44%).

Ще 48% вважають, що рівень свободи слова однаковий з вільними територіями України (було 33%).

Лише 9% вважають, що в Україні з цим краще (було 11%).

 

Це ж дослідження показало, що половина жителів окупованої частини Донеччини вважають, що в Україні рівень життя і добробуту не вищі, ніж в ОРДО.

По 43% жителів окупованих територій Донецької області виступають за надання їм особливого статусу у складі України та за незалежність ОРДО, а 60% хочуть союзу України з Росією.

Опитування проводили у грудні 2017 року методом особистого інтерв’ю. Вибірка на окупованій території Донецької області – 600 респондентів (гранична похибка +-4,01), а на підконтрольній Києву – 705 (гранична похибка +- 3,77%).

Аналогічне опитування щодо особливостей свідомості й ідентичності жителів підконтрольних Україні та окупованих територій Донецької області проводили з 30 травня до 13 червня 2016 року.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: соціологіяопитуванняДонецька областьДонбасЗМІ
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