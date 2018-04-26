На оккупированной части Донетчины стали меньше доверять росСМИ

На оккупированных территориях Донецкой области уменьшился уровень радикального неприятия украинских СМИ и снижение доверия к российским медиа.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный с 10 по 26 декабря 2017 года украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut по заказу Министерства информационной политики Украины.



"На оккупированных территориях можно сказать, что уменьшился уровень радикально негативного отношения к украинским СМИ. В частности, уменьшилось количество тех, кто полностью не доверяет украинским СМИ – 26% (40% в 2016 году). В то же время, выросла доля тех, кто в чем-то доверяет, а в чем нет – 39% (25% в 2016 году)", – говорится в отчете социологов.



"Произошли заметные изменения в уровне доверия жителей оккупированной части Донецкой области к российским СМИ. Уменьшилась доля тех, кто полностью или скорее доверяет. В совокупности это лишь 19% (27% в 2016 году). Также увеличилось количество тех, кто скорее не доверяет российским СМИ – с 11% в 2016 году до 23% в 2017 году", – добавляют исследователи.

В то же время, на подконтрольных Киеву территориях Донецкой области заметно снизился уровень доверия к украинским СМИ. В совокупности полностью и скорее доверяют национальным СМИ только 16% (в 2016 году – 30%). Количество тех, кто не доверяет, в целом выросло до 39%.

При этом уровень свободы слова в ОРДО жители оценивают довольно высоко: 32% считают его лучшим, чем в Украине (в 2016 году было больше – 44%).

Еще 48% считают, что уровень свободы слова одинаков со свободными территориями Украины (было 33%).

Лишь 9% считают, что в Украине с этим лучше (было 11%).

Это же исследование показало, что половина жителей оккупированной части Донецкой области считают, что в Украине уровень жизни и благосостояния не выше, чем в ОРДО.

По 43% жителей оккупированных территорий Донецкой области выступают за предоставление им особого статуса в составе Украины и за независимость ОРДО и 60% хотят союза Украины с Россией.



Опрос проводился в декабре 2017 года методом личного интервью. Выборка на оккупированной территории Донецкой области – 600 респондентов (предельная погрешность +-4,01), а на подконтрольной Киеву – 705 (предельная погрешность +- 3,77%).



Аналогичный опрос об особенностях сознания и идентичности жителей подконтрольных Украине и оккупированных территорий Донецкой области проводили с 30 мая по 13 июня 2016 года.