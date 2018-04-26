Азаров: На що живу в Росії? На паперті стою

Екс-прем'єр Микола Азаров в'їдливо відповів українській журналістці, яка цікавилась, на які кошти він живе в Росії 4 роки.

Чиновник-утікач спочатку трохи почитав мораль, звинувачуючи журналіста в тому, що вона цікавиться не тими питаннями.

"Бачиш, які питання їх цікавлять? Їх не цікавить ситуація в Україні, де ВВП впав в 2 рази – так дівчинко? – люди виїжджають, закрилися підприємства. Але ж коли я був прем'єром, такого не було", - сказав Азаров.

"На паперть ходжу, отак ось знімаю шапку і ходжу", - відповів він.

Екс-прем'єр став звинувачувати журналіста, що в Києві за 4 роки нібито нічого не зроблено.

"За 4 роки що-небудь зроблено по Воскресенсько-Подільському переходу? Що за 4 роки зроблено, крім того, що зробили ми?", - обурювався Азаров.

"У мене достатньо заощаджень, щоб жити скромно, але я не скаржуся. Я ніколи не брав хабарі в Україні", - відповів він на питання.

Чиновник-утікач також повідомив, що йому "є що сказати українському народу, на відміну від всієї вашої шобли, яку ви тут представляєте".

"І зараз я знаю, як вийти з цієї кризи, але вас це не цікавить. Я знаю, хто ваш господар, дівчинко, для такого питання багато звивин не треба", - продовжив ображати журналістку Азаров.

Його перервав модератор прес-конференції.

Після цього Азаров запевнив, що повернеться в Україну.

"Із задоволенням повернуся в Україну, і буду жити на заощадження, які є, на ту пенсію, яку отримую. Я знаю, який режим зараз, але я повернуся в Україну", - підсумував Азаров.

22 лютого захисники екс-президента Віктора Януковича попросили суд направити в Росію повістки для виклику на допит Миколи Азарова, Віталія Захарченка та інших екс-посадовців, які втекли з України.

Захист Януковича також розповів, що фактично всі ці втікачі живуть у Москві.