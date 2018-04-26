Азаров: На что живу в России? На паперти стою

Экс-премьер Николай Азаров съязвил украинской журналистке, отвечая на вопрос, на какие средства живет в России 4 года.

Беглый чиновник сначала немного почитал мораль, обвиняя журналиста в том, что она интересуется не теми вопросами.

"Видишь, какие вопросы их интересуют? Их не интересует ситуация в Украине, где ВВП упал в 2 раза – да девочка? – люди выезжают, закрылись предприятия. А ведь когда я был премьером, такого не было", - сказал Азаров.

"На паперть хожу, вот так вот снимаю шапку и хожу", - съязвил он.

Экс-премьер стал обвинять журналиста, что в Киеве за 4 года якобы ничего не сделано.

"За 4 года что-нибудь сделано по Воскресенско-Подольскому переходу? Что за 4 года сделано, кроме того, что сделали мы?", - возмущался Азаров.

"У меня достаточно сбережений, чтобы жить скромно, но я не жалуюсь. Я никогда не брал взятки в Украине", - ответил он на вопрос.

Беглый чиновник также сообщил, что ему "есть что сказать украинскому народу в отличие от все вашей шоблы, которую вы здесь представляете".

"И сейчас я знаю, как выйти с этого кризиса, но вас это не интересует. Я знаю, кто ваш хозяин, девочка, для такого вопроса много извилин не надо", - продолжил оскорблять журналистку Азаров.

Его прервал модератор пресс-конференции.

После этого Азаров заверил, что вернется в Украину.

"С удовольствием вернусь в Украину, и буду жить на сбережения, которые есть, на ту пенсию, которую получаю. Я знаю, какой режим сейчас, но я вернусь в Украину", - подытожил Азаров.

22 февраля защитники экс-президента Виктора Януковича попросили суд направить в Россию повестки для вызова на допрос Николая Азарова, Виталия Захарченко и других экс-чиновников, которые сбежали из Украины.

Защита Януковича также рассказала, что практически все эти беглецы живут в Москве.