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Азаров і Ко пообіцяли повернутися в Україну

Четвер, 26 квітня 2018, 16:38
Азаров і Ко пообіцяли повернутися в Україну

Українські політики-втікачі, які переховуються в Росії, – Микола Азаров, Віталій Захарченко, Андрій Клюєв та Станіслав Шуляк – заявляють, що повернуться в Україну і "відродять" її.

Про це вони заявили на прес-конференції в Москві 26 квітня.

"Ми обов'язково повернемося до нашої країни. Можете записати, я можу розписатися. Ми представники тієї самої України, якої не хоче бачити нинішній режим. Ми обов'язково повернемося і обов'язково відродимо Україну, змінивши її політичний курс. Я в цьому глибоко переконаний", - заявив Азаров.  

 
 

Також запевняє, що повернеться в Україну і колишній міністр МВС України Віталій Захарченко.

"Я дуже тісно пов'язаний з Україною. Активні роки віддав цій країні. І, безумовно, своє майбутнє, і політичне в тому числі, я з цією країною пов'язую", - сказав Захарченко. 

 

Пообіцяв повернутися і колишній командувач внутрішніми військами МВС України Станіслав Шуляк.

"Буду (повертатися, – ред.). Хочу повернутися в Україну, де червоний прапор перемоги і георгіївська стрічка будуть гордістю і честю країни, а дивізіон СС "Галичина" буде плямою тяжкої ганьби. Ось я хочу повернутися в таку країну і докладу всіх своїх зусиль, щоб так було", - сказав Шуляк. 

 

Прес-конференція в Москві тривала трохи більше години, на ній були присутні близько 2 десятків журналістів, з них тільки 1 журналістка з України, якій Азаров читав мораль замість відповісти на питання. 

 

На початку політики-втікачі спекулювали на темі допиту в Оболонському суді в справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича, а потім озвучили тези Кремля, які раніше озвучував український президент-утікач. 

Вони повторили заяви "про держпереворот, про зброю у мітингувальників на Майдані, про те, як Янукович нікуди не тікав і як готував мирну угоду з опозицією, як розкололи країну і здали Крим".

Захарченко також повідомив, що, коли утікав з України, то вивіз з собою докази.

"З перших днів веду своє розслідування, і зумів не тільки вивезти папки, а й за допомогою соратників добути цінні відомості, вже перебуваючи тут в Росії", - сказав він.

За словами Захарченка, в "його папках" є "велика кількість доказів, що не було ніякої необхідності починати АТО".

"Є документ на ім'я Турчинова, Авакова, Парубія. Документ аналітичний, дуже серйозний, в якому дається оцінка стану на Донбасі, але влада наказала документ відкликати і знищити, тому що напад на Донбас було погоджено з їх кураторами", - сказав Захарченко.

Цих документів він не продемонстрував, але зазначив, що покаже їх суду, який буде "об'єктивно і всебічно" розглядати справу про держзраду.

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Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АзаровЗахарченкоКлюєвРосія
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