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Азаров и Ко пообещали вернуться в Украину

Четверг, 26 апреля 2018, 16:38
Азаров и Ко пообещали вернуться в Украину

Беглые украинские политики, которые скрываются в России, – Николай Азаров, Виталий Захарченко, Андрей Клюев и Станислав Шуляк – заявляют, что вернутся в Украину и "возродят" ее.

Об этом они заявили на пресс-конференции в Москве 26 апреля.

"Ми обязательно вернемся в нашу страну. Можете записать, я могу расписаться. Мы представители той самой Украины, которой не хочет видеть нынешний режим. Мы обязательно вернемся и обязательно возродим Украину, изменив ее политический курс. Я в этом глубоко убежден", - заявил Азаров. 

 
 

Также уверяет, что вернется в Украину и беглый министр МВД Украины Виталий Захарченко.

"Я очень тесно связан с Украиной. Активные годы отдал этой стране. И, безусловно, свое будущее, и политическое в том числе, я с этой страной связываю", - сказал Захарченко.  

 

Пообещал вернуться и бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк.

"Буду (возвращаться, – ред.). Хочу вернуться в Украину, где красное знамя победы и георгиевская ленточка будут гордостью и честью страны, а дивизион СС "Галичина" будет пятном тяжкого позора. Вот я хочу возвратиться в такую страну и приложу все свои усилия, чтоб так было", - сказал Шуляк.  

 

Пресс-конференция в Москве длилась немного больше часа, на ней присутствовали около 2  десятков журналистов, из них только 1 журналист из Украины, которой Азаров язвил и читал мораль.

 

В начале беглые политики спекулировали на теме допроса в Облонском суде в деле о госизмене экс-президента Виктора Януковича, а потом озвучили тезисы Кремля, которые ранее озвучивал беглый украинский президент.  

Они повторили заявления "о госперевороте, об оружии у митингующих на Майдане, о том, как Янукович никуда не убегал и как готовил мирное соглашение с оппозицией, как раскололи страну и сдали Крым".

Захарченко также сообщил, что, когда бежал с Украины, то вывез с собой улики.

"С первых дней веду свое расследование, и сумел не только вывезти папки, но и с помощью соратников добыть ценные сведения, уже находясь тут в России", - сказал он.

По словам Захарченко, в "его папках" есть "большое количество доказательств, что не было никакой необходимости начинать АТО".

"Есть документ на имя Турчинова, Авакова, Парубия. Документ аналитический, очень серьезный, в котором дается оценка состояния на Донбассе, но власть приказала документ отозвать и уничтожить, потому что нападение на Донбасс было согласовано с их кураторами", - сказал Захарченко.

Этих документов он не продемонстрировал, но отметил, что покажет их суду, который будет "объективно и всесторонне" рассматривать дело о госизмене.

22 февраля защитники экс-президента Виктора Януковича попросили суднаправить в Россию повестки для вызова на допрос Николая Азарова, Виталия Захарченко и других экс-чиновников, которые сбежали из Украины.

Защита Януковича также рассказала, что практически все эти беглецы живут в Москве. 

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Ирина Балачук, УП
Темы: АзаровЗахарченкоКлюевРосcия
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