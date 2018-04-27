Возобновление Бочковского на должности обжаловали в суде

Возобновление экс-главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского Кабинет министров обжаловал в суде.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Решение административного суда о восстановлении Бочковского на должности обжаловано в законном порядке", - говорится в сообщении.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь МВД Артем Шевченко объяснил, что апелляцию по данному делу подали не МВД, а истец по делу, то есть Кабинет министров.

"Не МВД будет апеллировать", - отметил Шевченко.

В пресс-службе Министерства юстиции объяснили, что истцом по делу является Кабмин.

Министр Кабинета министров Александр Саенко в комментарии "УП" объяснил, что интересы правительства в суде будет представлять Минюст.

"Интересы КМУ в судах представляет согласно с законодательством Министерство юстиции. Как только придет решение они будут определяться", - сообщил Саенко.

Также на действия судей окружного административного суда Киева (возобновление Бочковского - ред.) подадут жалобу в Высший совет правосудия.

Против Бочковского ведутся расследования по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. и ч. 3 ст. 15 "Покушение на преступление", ч. 4 ст. 27 "Виды соучастников", ч. 4 ст. 368 "Получение неправомерной выгоды должностным лицом"; ч. 2 ст. 28 "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору", ч. 4 ст. 364 "Злоупотребление властью"; ч. 1 ст. 366 "Служебный подлог" УК Украины.

27 апреля Бочковский пришел под стены ГСЧС и пытался приступить к работе, но в здание его не пустили.

В ГСЧС утверждают, что Бочковскому не хватает соответствующего решения от Кабмина, чтобы зайти в здание ГСЧС.

Как сообщалось, 26 апреля Окружной административный суд Киева отменилувольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС.

В то же время в МВД объяснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.



25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.