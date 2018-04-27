НАБУ опубликовало видео получения большой взятки сотрудником СБУ

В Национальном антикоррупционном бюро опубликовали фрагменты следственных действий по разоблачению получения взятки сотрудником Службы безопасности, который был задержан 24 апреля.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Отмечается, что фрагменты записей опубликованы, учитывая общественный резонанс по этому делу.

В пояснении к 42-минутной записи указывается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, направленных на прекращение злоупотребления со стороны государственных органов в сфере миграционной политики, НАБУ получило данные о деятельности преступной группы.

Сообщается, что ее участники, зная о незаконности получения иностранцами вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с украинками, требовали с них взятки.

В частности, одним из участников преступной группы был начальник сектора ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, которого идентифицировали как лицо "К".

На первой записи сотрудник СБУ встречается с двумя соучастницами. Они обсуждают вопрос, как через сотрудницу Днепровского ЗАГСа передать послание "решалам" относительно будущих проверок.

Непосредственно они проговаривают схемы вымогательства денег, путем проверки через районные ЗАГСы свидетельств о браке иностранцев с гражданками Украины, чтобы в будущем шантажировать указанных лиц, а также, как именно это делать, сколько с кого денег требовать.

Также в разговоре упоминаются следователи полиции, с которыми надо договариваться и делиться "в рамках личных шкурных отношений".

Сотрудник СБУ говорит, что вопрос у кого требовать деньги, у кого нет, кого выдворять из Украины решает не он, и даже не его начальник, а "сверху".

Кроме того, обсуждается, сколько и кому должны отдать денег с коррупционной схемы.

В частности от СБУшника звучит фраза: "Рубль муссорам, и рубль нашим босс... все остальное наше".

В дальнейшей записи зафиксирован момент передачи части взятки сотруднику СБУ, фигуранту "К".

Указываются и телефонные разговоры, в которых СБУшник инструктировал сообщниц, как общаться с иностранцами, чтобы хорошо их запугать.

Также он отмечает, что не стоит привлекать к делу посторонних лиц, чтобы не пришлось делиться.

В одном из разговоров сотрудник СБУ разъясняет, что нужно, чтобы дело заинтересовало НАБУ. Так, он рассказывает, что должен быть "предмет взятки". На уточняющий вопрос сообщницы, что именно он имеет в виду, СБУшник объясняет:

"Это, например, я тебе даю деньги, а ты мне подписывай закрытие уголовного дела... А так ... мы то понимаем, что у нас все реально и .. надо доказать, что взяли деньги... им прокурор не подпишет. А даже если и подпишет, то это мошенничество, а не это ... ".

Он высказал мнение, что НАБУ это не интересно, а "своим" - тем более.

Еще в одном телефонном разговоре он призвал сообщницу давить на иностранцев, поскольку у него уже "начинают спрашивать", а также обещает прислать копию составленного подозрения, чтобы получить нужный эффект.

На очередном видео он встречается с одной из сообщниц и считают деньги, полученные от 12 иностранцев. В разговоре звучат суммы 8800 и 27200 долларов.

Указывается, что вторая часть взятки происходит в рабочем автомобиле СБУшника..

После получения денег работник спецслужбы передал сообщнице список иностранцев, которых надо исключить из перечня для проверок. В этот момент всех участников задержали сотрудники НАБУ.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения в виде ареста или 8 миллионов гривен залога для сотрудника СБУ, которого поймали на взятке в 47,5 тысячи долларов.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что 24 апреля сотрудники бюро задержали работника СБУ на взятке в 47,5 тысячи долларов.

Он также добавил, что это дело является продолжением "операции, которая была сорвана сотрудниками СБУ в декабре 2017 года".

Позже сотруднику СБУ и посреднику сообщили о подозрениях.

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