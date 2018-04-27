НАБУ опубликовало видео получения большой взятки сотрудником СБУ

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Пятница, 27 апреля 2018, 13:05

В Национальном антикоррупционном бюро опубликовали фрагменты следственных действий по разоблачению получения взятки сотрудником Службы безопасности, который был задержан 24 апреля.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Отмечается, что фрагменты записей опубликованы, учитывая общественный резонанс по этому делу.

В пояснении к 42-минутной записи указывается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, направленных на прекращение злоупотребления со стороны государственных органов в сфере миграционной политики, НАБУ получило данные о деятельности преступной группы.

Сообщается, что ее участники, зная о незаконности получения иностранцами вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с украинками, требовали с них взятки.

В частности, одним из участников преступной группы был начальник сектора ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, которого идентифицировали как лицо "К".

На первой записи сотрудник СБУ встречается с двумя соучастницами. Они обсуждают вопрос, как через сотрудницу Днепровского ЗАГСа передать послание "решалам" относительно будущих проверок.

Непосредственно они проговаривают схемы вымогательства денег, путем проверки через районные ЗАГСы свидетельств о браке иностранцев с гражданками Украины, чтобы в будущем шантажировать указанных лиц, а также, как именно это делать, сколько с кого денег требовать.

Также в разговоре упоминаются следователи полиции с которыми надо договариваться и делиться "в рамках личных шкурных отношений".

Сотрудник СБУ говорит, что вопрос у кого требовать деньги, у кого нет, кого выдворять из Украины решает не он, и даже не его начальник, а "сверху".

Кроме того, обсуждается сколько и кому должны отдать денег с коррупционной схемы.

В частности от СБУшника звучит фраза: "Рубль муссорам, и рубль нашим босс... все остальное наше".

В дальнейшей записи зафиксирован момент передачи части взятки сотруднику СБУ, фигуранту "К".

Указываются и телефонные разговоры, в которых СБУшник инструктировал сообщниц, как общаться с иностранцами, чтобы хорошо их запугать.

Также он отмечает, что не стоит привлекать к делу посторонних лиц, чтобы не пришлось делиться.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: НАБУ СБУ взятка
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