Поліція обіцяє створити робочу групу для захисту ромів

Для захисту прав ромів у Києві буде створено робочу групу, до складу якої увійдуть представники місцевої влади, поліцейські та правозахисники.

Про це заявив голова Нацполіції Сергій Князєв під час зустрічі із начальником поліції Києва Андрієм Крищенком та керівником адвокаційного центру Української Гельсінської Спілки з прав людини Борисом Захаровим, повідомляє сайт столичної поліції.

Створення такої групи пов’язане зі спаленням націоналістами табору ромів на Лисій горі у Києві.

Відзначається, що учасники групи напрацюють план спільних дій для захисту прав етнічних менших.

За словами Князєва, правоохоронці допоможуть забезпечувати громадський порядок, а також готові долучитися до програми соціалізації ромів.

"Нас турбує їх спосіб життя, умови проживання, догляд за дітьми, їх навчання та своєчасне надання медичної допомоги. Ми готові переорієнтувати роботу дільничних офіцерів поліції, доповнити штат помічниками та консультантами, аби наші зусилля дали позитивний результат у вирішенні цих питань", - сказав Князєв.

Крищенко у свою чергу запевнив, що "поліція захищає права всіх без винятку громадян і не ділить людей за етнічною, расовою та іншими ознаками".

Він додав, що правоохоронці закликають учасників інциденту надати свідчення щодо спалення табору на Лисій горі, бо "звернень від потерпілої сторони до поліції так і не надійшло".

Князєв також запевняє, що в Києві ворожого ставлення до представників ромської етнічної групи немає.

"Ми розібралися з ситуацією, в тому числі, з ромським населенням, кому вигідно роздмухувати цю тему, і які насправді відбулися події. Хочу проінформувати громадян, що Київ толерантний в цьому відношенні. Ніяких негативних проявів по відношенню до ромів немає", - цитує Князєва "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що в столиці досить багато ромів на вокзалах, ринках, але "до них ставляться як до звичайних громадян".

"Місто відноситься толерантно, а поліція реагує адекватно ... Думаю, не треба нагнітати ситуацію, так як вона досить звичайна", - підсумував глава Нацполіції.

Як повідомлялося, 25 квітня за фактом розгрому табору ромів, який відбувся ще 21 квітня, поліція розпочала два кримінальні провадження. Це сталося після публікації відеозапису цих подій, на якому видно, як група молодиків, дехто з яких у балаклавах, біжать за ромами, кидають в їхню сторону каміння і розпилюють сльозогінний газ.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що в ніч з 20 на 21 квітня "радикали вчинили погром ромського табору, під час якого, за словами очевидців, використовували газові балончики, ріжучі предмети і, можливо, вогнепальну зброю". В АІ стверджують, що серед постраждалих були діти.

Організація звернулася до української влади з вимогою розслідувати ситуацію.

Раніше голова київського управління Національної поліції Андрій Крищенко заявляв, що поліції неодноразово доводилося складати протоколи про порушення правопорядку на ромів, що стояли табором на Лисій горі в Києві.

За його словами, нещодавно роми пішли з табору на Лисій горі, лишивши після себе купи сміття.

Він повідомив, що до правоохоронців не надходило жодної скарги від ромів на побої або насильство.

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