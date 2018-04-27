Полиция обещает создать рабочую группу для защиты ромов

Для защиты прав ромов в Киеве будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители местной власти, полицейские и правозащитники.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев во время встречи с начальником полиции Киева Андреем Крищенко и руководителем адвокационного центра Украинского Хельсинского Союза по правам человека Борисом Захаровым.

Создание такой группы связано с сожжением националистами лагеря ромов на Лысой горе в Киеве.

Отмечается, что участники группы наработают план совместных действий для защиты прав этнических меньших.

По словам Князева, правоохранители помогут обеспечивать общественный порядок, а также готовы присоединиться к программе социализации ромов.

"Нас беспокоит их образ жизни, условия проживания, уход за детьми, их обучение и своевременное оказание медицинской помощи. Мы готовы переориентировать работу участковых офицеров полиции, дополнить штат помощниками и консультантами, чтобы наши усилия дали положительный результат в решении этих вопросов", - сказал Князев.

Крищенко в свою очередь заверил, что "полиция защищает права всех без исключения граждан и не делит людей по этническому, расовому и другим признакам".

Он добавил, что правоохранители призывают участников инцидента дать показания относительно сожжения лагеря на Лысой горе, потому что "обращений от потерпевшей стороны в полицию так и не поступило".

Князев также уверяет, что в Киеве враждебного отношения к представителям ромской этнической группы нет.

"Мы разобрались с ситуацией, в том числе, с ромским населением, кому выгодно раздувать эту тему, и какие действительно произошли события. Хочу проинформировать граждан, Киев толерантный в этом отношении. Никаких негативных проявлений по отношению к ромам нет", - цитирует Князева "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что в столице достаточно много ромов на вокзалах, рынках, но "к ним относятся как к обычным гражданам".

"Город относится толерантно, а полиция реагирует адекватно ... Думаю, не надо нагнетать ситуацию, так как она довольно обычная", - подытожил глава Нацполиции.

Как сообщалось, 25 апреля по факту разгрома лагеря ромов, который состоялся еще 21 апреля, полиция начала два уголовных производства. Это произошло после публикации видеозаписи этих событий, на которой видно, как группа молодых людей, некоторые из которых в балаклавах, бегут за ромами, бросают в их сторону камни и распыляют слезоточивый газ.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в ночь с 20 на 21 апреля "радикалы устроили погром лагеря ромов, во время которого, по словам очевидцев, использовали газовые баллончики, режущие предметы и, возможно, огнестрельное оружие". В АI утверждают, что среди пострадавших были дети.

Организация обратилась к украинским властям с требованием расследовать ситуацию.

Ранее глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко заявлял, что полиции неоднократно приходилось составлять протоколы о нарушении правопорядка на ромов, которые стояли лагерем на Лысой горе в Киеве.

По его словам, недавно ромы ушли из лагеря на Лысой горе, оставив после себя кучи мусора.

Он сообщил, что в полицию не поступало ни одной жалобы от ромов на побои или насилие.

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