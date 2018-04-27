Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі міркують над "списком Собчак"

П'ятниця, 27 квітня 2018, 15:36

Список осіб, яких екс-кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак вважає політв'язнями, перебуває в роботі в Кремлі й уряді РФ.

Про це повідомив журналістам речник російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".

"Список справді було передано, він перебуває в роботі у відповідних підрозділах адміністрації президента і в відповідних міністерствах", – сказав він.

Пєсков зазначив при цьому, що не згоден із формулюванням "політв'язні".

З приводу перспектив розгляду справ цих засуджених і термінів помилування, прес-секретар Володимира Путіна зазначив:

"Після того, як якась позиція буде сформульована, тоді вже буде зрозуміло. Але, оскільки зараз жодної позиції не сформульовано, сказати вам нічого я не зможу".

На запитання, чи зверталася Собчак до Путіна повторно з даної теми, Пєсков відповів: "Не знаю, не можу сказати, але, з іншого боку, президентом дано доручення, і список цей перебуває в роботі".

У березні повідомлялося, що Ксенія Собчак передала президенту Росії Володимиру Путіну список осіб, яких вона вважає політв'язнями і просить помилувати.

У списку 16 прізвищ, зокрема й українці Олександр Кольченко (кримський активіст, засуджений у справі про тероризм) й Олег Сенцов (режисер із анексованого Криму, засуджений до 20 років позбавлення волі у справі про тероризм).

Також у списку Дмитро Борисов і Станіслав Зимовець (фігуранти "справи 26 березня"), Володимир Лапигін (учений, засуджений за держзраду) і Сергій Мохнаткін (правозахисник, засуджений за насильство до співробітника поліції на акції "Стратегії-31").

У ньому ж Олег Навальний (брат опозиціонера Олексія Навального, який відбуває термін у "справі Ів Роше") і Олександр Соколов (журналіст РБК, засуджений за організацію діяльності екстремістської організації).

Путін доручив своїй адміністрації опрацювати список.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСобчакполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Останні новини
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: