У Кремлі міркують над "списком Собчак"

Список осіб, яких екс-кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак вважає політв'язнями, перебуває в роботі в Кремлі й уряді РФ.



Про це повідомив журналістам речник російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".



"Список справді було передано, він перебуває в роботі у відповідних підрозділах адміністрації президента і в відповідних міністерствах", – сказав він.



Пєсков зазначив при цьому, що не згоден із формулюванням "політв'язні".



З приводу перспектив розгляду справ цих засуджених і термінів помилування, прес-секретар Володимира Путіна зазначив:



"Після того, як якась позиція буде сформульована, тоді вже буде зрозуміло. Але, оскільки зараз жодної позиції не сформульовано, сказати вам нічого я не зможу".



На запитання, чи зверталася Собчак до Путіна повторно з даної теми, Пєсков відповів: "Не знаю, не можу сказати, але, з іншого боку, президентом дано доручення, і список цей перебуває в роботі".



У березні повідомлялося, що Ксенія Собчак передала президенту Росії Володимиру Путіну список осіб, яких вона вважає політв'язнями і просить помилувати.



У списку 16 прізвищ, зокрема й українці Олександр Кольченко (кримський активіст, засуджений у справі про тероризм) й Олег Сенцов (режисер із анексованого Криму, засуджений до 20 років позбавлення волі у справі про тероризм).



Також у списку Дмитро Борисов і Станіслав Зимовець (фігуранти "справи 26 березня"), Володимир Лапигін (учений, засуджений за держзраду) і Сергій Мохнаткін (правозахисник, засуджений за насильство до співробітника поліції на акції "Стратегії-31").

У ньому ж Олег Навальний (брат опозиціонера Олексія Навального, який відбуває термін у "справі Ів Роше") і Олександр Соколов (журналіст РБК, засуджений за організацію діяльності екстремістської організації).



Путін доручив своїй адміністрації опрацювати список.