В Кремле размышляют над "списком Собчак"

Список лиц, которых экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак считает политзаключенными, находится в работе в Кремле и в правительстве РФ.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

"Список действительно был передан и находится в работе в соответствующих подразделениях администрации президента и в соответствующих министерствах", – сказал он.

Песков отметил при этом, что не согласен с формулировкой "политзаключенные".

Касаясь перспектив рассмотрения дел этих осужденных и сроков помилования, пресс-секретарь Владимира Путина отметил:

"После того, как какая-то позиция будет сформулирована, тогда уже будет понятно. Но, поскольку сейчас никакая позиция не сформулирована, сказать вам ничего я не смогу".

На вопрос, обращалась ли Собчак к Путину повторно по данной теме, Песков ответил: "Не знаю, не могу сказать, но, с другой стороны, президентом даны поручения, и список этот находится в работе".

В марте сообщалось, что Ксения Собчак передала президенту России Владимиру Путину список лиц, которых она считает политзаключенными и просит помиловать.

В списке 16 фамилий, в том числе, украинцы Александр Кольченко (крымский активист, осужденный по делу о терроризме) и Олег Сенцов (режиссер из аннексированного Крыма, приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме).

Также в нем Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец (фигуранты "дела 26 марта"), Владимир Лапыгин (ученый, осужденный за госизмену) и Сергей Мохнаткин (правозащитник, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции на акции "Стратегии-31").

В списке и Олег Навальный (брат оппозиционера Алексея Навального, отбывающий срок по "делу Ив Роше") и Александр Соколов (журналист РБК, осужденный за организацию деятельности экстремистской организации).

Путин поручил своей администрации проработать список.