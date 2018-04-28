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У Росії визнали, що заблокувати Telegram не вийде

Субота, 28 квітня 2018, 09:14
У Росії визнали, що заблокувати Telegram не вийде

Російський інтернет-омбудсмен Дмитро Марінічев заявив, що "боротьба з Telegram триватиме вічно", оскільки месенджер заблокувати за допомогою блокування IP-адрес неможливо. 

Як повідомляє РІА Новости, Марінічев назвав існуючий механізм блокувань неефективним і запропонував боротися з авторами нелегального контенту, а не з сервісом.

"Telegram - це не сайт, це додаток... І заблокувати його за допомогою блокування IP-адрес неможливо, і війна триватиме вічно навіть з урахуванням того, що клієнтська частина Telegram - це відкритий код, його можна проаналізувати і зрозуміти, як він працює", - зазначив інтернет-омбудсмен. 

Він додав, що Telegram все одно зможе оновлювати своє програмне забезпечення і за допомогою оновлень обходити блокування, а додавання сторонніх сервісів Telegram до "чорного списку" буде змушувати користувачів встановлювати програми для обходу блокування.

Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

Адвокати міжнародної правозахисної організації "Агора", яка представляє інтереси Telegram, заявили про плани оскаржити вирок суду.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокування, які не вимагають дій від користувачів.

27 квітня Роскомнадзор вніс до реєстру заборонених сайтів IP-адреси, які належать Facebook, Twitter, та найбільшим російським інтернет-компаніям - "Яндексу", "ВКонтакте" і "Однокласникам".

У соцмережах висунули версію, що Роскомнадзор міг заблокувати саме ті ІР-адреси, якими користувалася людина, що відкрила одночасно на своєму пристрої і месенджер Telegram.

Теми: Росіяінтернет
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