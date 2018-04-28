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В РФ признали, что заблокировать Telegram не выйдет

Суббота, 28 апреля 2018, 09:14
В РФ признали, что заблокировать Telegram не выйдет

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что "борьба с Telegram будет длиться вечно", поскольку мессенджер заблокировать с помощью блокировки IP-адресов невозможно.

Как сообщает РИА Новости, Мариничев назвал существующий механизм блокировки неэффективным и предложил бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом.

"Telegram - это не сайт, а приложение ... И заблокировать его с помощью блокировки IP-адресов невозможно, и война будет длиться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram - это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", - отметил интернет-омбудсмен.

Он добавил, что Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью обновлений обходить блокировки, а добавление сторонних сервисов Telegram в "черный список" будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировки.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Адвокаты международной правозащитной организации "Агора", которая представляет интересы Telegram, заявили о планах обжаловать решение суда.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, и крупнейшим российским интернет-компаниям - "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам".

В соцсетях выдвинули версию, что Роскомнадзор мог заблокировать именно те IP-адреса, которыми пользовалась человек, открывший одновременно и мессенджер Telegram.

Темы: Росcияинтернет
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