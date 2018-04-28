Захисник: Сущенка перевели з "одиночки"

Незаконно затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка перевели з одиночної камери.

Про це 28 квітня повідомив громадський захисник Сущенка Марк Фейгін.

"Сущенка знову перевели з одиночки, куди він був поміщений відразу після позбавлення мене адвокатського статусу, у камеру на двох", - повідомив він.

"Тепер у нього є співкамерник. А до цього заявляли, що переведення до одиночки викликане інтересами безпеки. ... Ще буде чимало чудес", - додав Фейгін.

Нагадаємо, 24 квітня захисника Романа Сущенка Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката.

27 квітня суд дозволив йому повернутися до процесу в якості громадського захисника.

Дебати у справі Сущенка призначено на 28 травня. На думку Фейгіна, вирок може бути винесено вже на початку червня.

Собкора Укрінформу у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватним візитом. 7 жовтня йому було пред'явлено звинувачення у "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ це заперечують.