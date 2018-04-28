Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитник: Сущенко перевели из "одиночки"

Суббота, 28 апреля 2018, 16:51

Незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко перевели из одиночной камеры.

Об этом 28 апреля сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин. 

"Сущенко опять перевели из одиночки, куда он был помещен сразу после лишения меня адвокатского статуса, в камеру на двоих", - сообщил он.

"Теперь у него сокамерник. А до этого заявляли, что перевод в одиночку вызван интересами безопасности. ... Еще будет немало чудес", - добавил Фейгин. 

Напомним, 24 апреля защитника Романа Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката.

27 апреля суд разрешил ему вернуться в процесс в качестве общественного защитника.

Дебаты по делу незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко пройдут 28 мая. По мнению Фейгина, приговор ему может быть вынесен уже в начале июня.

Собкорр Укринформа во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это отрицают. 

Украинская правда
Темы: СущенкоРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: