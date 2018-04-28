Защитник: Сущенко перевели из "одиночки"

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Суббота, 28 апреля 2018, 16:51

Незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко перевели из одиночной камеры.

Об этом 28 апреля сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин. 

"Сущенко опять перевели из одиночки, куда он был помещен сразу после лишения меня адвокатского статуса, в камеру на двоих", - сообщил он.

"Теперь у него сокамерник. А до этого заявляли, что перевод в одиночку вызван интересами безопасности. ... Еще будет немало чудес", - добавил Фейгин. 

Напомним, 24 апреля защитника Романа Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката.

27 апреля суд разрешил ему вернуться в процесс в качестве общественного защитника.

Дебаты по делу незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко пройдут 28 мая. По мнению Фейгина, приговор ему может быть вынесен уже в начале июня.

Собкорр Укринформа во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это отрицают. 

Украинская правда
Темы: Сущенко Росcия
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