Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські туристи вилетять з Єгипту лише 30 квітня – МЗС

Неділя, 29 квітня 2018, 17:21
Українські туристи вилетять з Єгипту лише 30 квітня – МЗС

Українські туристи не можуть вилетіти з Єгипту через відсутність літаків, виліт планується на 30 квітня.

Про це повідомив "Українській правді" начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич із посиланням на інформацію керівника туристичної компанії.

"Ситуація з перевезенням українців з Шарм-ель-Шейха до України ускладнюється - кількість осіб, що очікують повернення, збільшується. Туроператор переконує, що групи туристів, які завершили перебування в Єгипті, не можуть вилетіти до України через відсутність літаків. Виліт, за повідомленням туроператора, планується на 30 квітня", - повідомив Кирилич.

За його словами, усіх українських туристів, які очікують відправлення з Єгипту, розміщено в готелях.

Посольство України в Єгипті вживає заходів із врегулювання ситуації.

Раніше в неділю Кирилич заявляв, що туристична компанія повідомляла про готовність вивезти з Єгипту групу українців, що продовжують перебувати в Шарм-ель-Шейху, у другій половині дня неділі.

У суботу ввечері частина українських туристів, які не змогли вилетіти з Єгипту у п'ятницю, вилетіли з аеропорту в Шарм-ель-Шейху до Львова та до Києва.

Українські туристи з 27 квітня не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха до України. Серед понад 200 осіб близько 40 - діти.

Українська правда
Теми: ЄгипетМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
Єгипет
У Єгипті дозволили тримати лише 10 порід собак
Найбільші єгипетські музеї та історичні пам'ятки перестали приймати готівку для оплати за вхід
Єгипет відмовився від поставок боєприпасів РФ і почав виробляти для України – WP
Останні новини
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
Усі новини...
Реклама: