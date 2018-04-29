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Украинские туристы вылетят из Египта только 30 апреля - МИД

Воскресенье, 29 апреля 2018, 17:21
Украинские туристы вылетят из Египта только 30 апреля - МИД

Украинские туристы не могут вылететь из Египта из-за отсутствия самолетов, вылет планируется на 30 апреля.

Об этом сообщил "Украинской правде" начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич со ссылкой на информацию руководителя туристической компании.

"Ситуация с перевозкой украинцев из Шарм-эль-Шейха в Украину усложняется - количество лиц, ожидающих возвращения увеличивается. Туроператор утверждает, что группы туристов, которые завершили пребывания в Египте, не могут вылететь в Украину из-за отсутствия самолетов. Вылет, по сообщению туроператора, планируется на 30 апреля", - сообщил Кирилич.

По его словам, всех украинских туристов, ожидающих отправления из Египта, размещены в отелях.

Посольство Украины в Египте принимает меры по урегулированию ситуации.

Ранее в воскресенье Кирилич заявлял, что туристическая компания сообщила о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, во второй половине дня в воскресенье.

В субботу вечером часть украинских туристов, которые не смогли вылететь из Египта в пятницу, вылетели из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе во Львов и в Киев.

Украинские туристы с 27 апреля не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди более 200 человек около 40 - дети.

Украинская правда

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Темы: ЕгипетМИД
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