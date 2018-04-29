КИУ: подкупом на выборах в ОТО занимались 6 партий

Шесть политических партий обратились к подкупу граждан на выборах в ОТО 29 апреля.

Об этом Громадському радіо сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Лидеры (по количеству подкупов, ред.) - "Батькивщина" и "Аграрная партия", чуть меньше – у "Радикальной партии". По одному случаю подкупа есть в "Блоке Петра Порошенко" и "Самопомочи", - уточнил Кошель.

По состоянию на 18:00 29 апреля полиция открыла три уголовных производства по факту подкупа избирателей. Двух организаторов задержали на Харьковщине, также разоблачена схема в Одесской области, сообщил Кошель.

"Было несколько схем. Первая - традиционная раздача денег. Суммы разные: от 300 до 600 гривен. Другая схема - когда с избирателями подписывались соглашения, по которому первую часть средств они получали до голосования, вторую - после. Также избирателям раздавали бесплатные билеты на концерты, это тоже подкуп. Кто-то шел к избирателям с комбикормом, кто-то с продовольственными наборами", - рассказал председатель Комитета избирателей.

Он отметил, что такое количество нарушений крайне большое для 40 ОТГ, где проходят выборы.

Кошель указал и на другие нарушения. В частности, восемь участков начали работу на 30-50 минут позже, из-за чего многие люди не смогли проголосовать. Также наблюдатели заметили незаконную агитацию в день выборов, на двух участках избирателям присылали смс-сообщения с призывом проголосовать за определенного кандидата.

Как известно, в воскресенье первые выборы прошли в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских.

Комитет избирателей Украины сообщал о нарушениях в ходе выборов.

Ранее КИУ сообщал, что накануне выборов в объединенные общины, которые состоятся 29 апреля в разных регионах Украины, было зафиксировано много случаев подкупа избирателей, а также факты давления на кандидатов.