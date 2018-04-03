ТКГ обговорить звільнення заручників 4 квітня

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі обговорить звільнення заручників 4 квітня.

Про це у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко.

"Ми прагнемо, аби наступна хвиля звільнення відбулася якнайшвидше, й говоритимемо про це на гуманітарній групі в Мінську 4 квітня", - написала вона.

Геращенко повідомила, що зустрічалася з президентом України Петром Порошенком для обговорення питань про звільнення заручників і політв'язнів.

Також обговорювали відсутність доступу до бранців лікарів, МКЧХ, порушення їх прав на зустріч з консулами.



"Питання украінських заручників буде підніматися на всіх майданчиках, ми хочемо більшої солідарності світу для іх звільнення. Ми дійсно шукаємо різні шляхи і варіанти звільнення, на жаль, все залежить не лише від нашоі волі і бажання, а від РФ", - зазначила вона.



На попередньому засіданні 30 березня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове припинення вогню в зоні АТО на період великодніх свят.

Раніше повідомлялося, що 27 грудня 2017 року відбувся обмін утримуваних осіб і додому повернулися 73 заручники, які перебували у полоні бойовиків.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками ще 103 особи.