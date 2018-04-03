Парубій: Антикорупційний комітет має прямо у Раді провести екстрене засідання

Голова Верховної ради Андрій Парубій доручив парламентському комітету з питань протидії корупції провести екстрене засідання щодо розгляду двох законопроектів про відміну декларування для громадських активістів.

Про це він заявив під час ранкового пленарного засідання ВР.

"Першими питання будемо розглядати питання про відміну електронного декларування для членів громадських організацій та іноземців. Прошу фракції максимально змобілізувати депутатів, а комітет прошу прокоментувати чи був зранку кворум і, якщо ні, провести засідання просто тут, у залі, і дати будь-який висновок", - сказав Парубій.

Він зазначив, що члени антикорупційного комітету мають провести екстрене засідання просто у залі парламенту під час виступів від фракцій.

Пізніше депутати заявили, що комітет так і не зміг зібратися, через відсутність кворуму.

Раніше повідомлялося, у Верховні Раді зареєстровані два майже ідентичні законопроекти, які відміняють декларування для громадських активістів.

Раніше повідомлялося, що НАЗК підтримує скасування електронного декларування для учасників антикорупційних громадських організацій.

Як повідомлялося, 31 березня представниця Держдепартаменту США Гезер Науерт заявила, що Сполучені Штати настійно рекомендують уряду України скасувати вимогу щодо е-декларування для активістів та членів неурядових організацій.

Раніше посли країн "Великої сімки" закликали Верховну Раду скасувати вимогищодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад українських державних компаній.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм.

Як відомо, 22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, що займаються антикорупційною діяльністю.

Народні депутати не проголосували за жоден з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.

Керівництво "Центру протидії корупції" та залучені до роботи громадської антикорупційної організації експерти подали електронні декларації за 2017 рік, у яких серед іншого задекларовані коти, собаки та триметрова "антикорупційна дупа".