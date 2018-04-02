Луценко про декларації для ГО: Всі побачили хто є хто, можна і скасовувати

У Верховні Раді зареєстровані два майже ідентичні законопроекти, які відміняють декларування для громадських активістів.

Перший проект закону №8209 був зареєстрований 29 березня. Його авторами стали Юлія Тимошенко, Іван Крулько, Олексій Рябчин, Олена Сотник, Сергій Євтушок, Олександра Кужель, Віктор Чумак, Дмитро Добродомов, Сергій Соболєв, Сергій Лещенко та Руслан Богдан.

Проектом закону пропонується встановити, що дія Закону України "Про запобігання корупції" не поширюється на громадських активістів, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції.

Крім того, передбачається звільнити зазначених осіб від адміністративної та кримінальної відповідальності за невиконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо подання декларацій.

Законопроект № 8209-1, авторства Андрія Парубія, Ірини Геращенко, Максима Бурбака, Олега Березюка, Юлії Тимошенко, Оксани Сироїд та Валерія Писаренко, був поданий 2 квітня.

Документ передбачає скасування декларування для представників громадських об’єднань, наукових установ, експертів, які входять до Громадської ради доброчесності, громадських рад, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм.

Крім того, передбачає скасування декларування для іноземців-нерезидентів, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку.

А також для громадських активістів, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції.

Передбачається, що зазначені особи не будуть притягатися до кримінальної відповідальності, якщо не подадуть свої декларації до НАЗК.

Представник президента у парламенті Ірина Луценко заявила, що, оскільки вже всі побачили "хто є хто", то можна відміняти е-декларування.

"Позиція фракції (БПП - ред) - відміняти е-декларування. Суспільство вже побачило по 1,5 мільйона в рік доходів у антикорупціонерів, більше ніж у президента, прем'єра, генпрокурора. І позики, які були взяті у подружок всяких різних своїх... ", - сказала вона в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Хлопці на допомогу наших міжнародних партнерів живуть непогано. Доходи мають хороші. Тобто, є за що критикувати і бути антикорупціонером. Думаю, вони себе добре почувають. У владу вони не йдуть, у депутати поки що не можуть. От вони на тих великих європейських грошах і піаряться", - додала представник президента.

Луценко не виключила, що депутати зможуть внести до порядку денного проекти про скасування декларування для громадських діячів у вівторок.

"Можливо депутати розглянуть законопроекти, які внесли Парубій і Тимошенко. Просто буде аналіз і результативність голосування. Звичайно ми (фракція БПП - ред) будемо підтримувати закони, запропоновані президентом і ті закони, які відміняють е-декларування для громадських активістів та іноземців", - сказала вона.

На питання щодо того, як фракція буде вирішувати питання щодо того, що минулого разу під час голосування за скасування декларування для громадських діячів не вистачило 40 голосів від БПП, Луценко зазначила, що вся виховна робота - це лише їхня власна позиція.

Раніше під час засідання погоджувальної ради голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що у парламенті є два нових законопроекти про скасування е-декларування для громадських активістів, які депутати можуть розглянути вже у вівторок, 3 квітня.

За його словами, є домовленість з антикорупційним комітетом, який мав зібратися 2 квітня і розглянути запропоновані документи, щоб 3 квітня їх можна було внести до порядку денного та розглянути на пленарному засіданні.

Проте комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції так і не розглянув проекти законів, оскільки не зміг почати роботу через відсутність кворуму.

Раніше повідомлялося, що НАЗК підтримує скасування електронного декларування для учасників антикорупційних громадських організацій.

Як повідомлялося, 31 березня представниця Держдепартаменту США Гезер Науерт заявила, що Сполучені Штати настійно рекомендують уряду України скасувати вимогу щодо е-декларування для активістів та членів неурядових організацій.

Раніше посли країн "Великої сімки" закликали Верховну Раду скасувати вимогищодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад українських державних компаній.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм.

Як відомо, 22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, що займаються антикорупційною діяльністю.

Народні депутати не проголосували за жоден з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.

Керівництво "Центру протидії корупції" та залучені до роботи громадської антикорупційної організації експерти подали електронні декларації за 2017 рік, у яких серед іншого задекларовані коти, собаки та триметрова "антикорупційна дупа".