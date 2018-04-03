Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який нібито перешкоджав росіянам при голосуванні на виборах президента РФ.

Про це повідомила прес-служба СК.

Відзначається, що 18 березня українські поліцейські заблокували входи в російське посольство в Києві і консульства в Одесі, Харкові, Львові та, за розпорядженням Авакова, росіянам не давали взяти участь у виборах президента.

Також повідомляється, що взяти участь у виборах на території України змогли 300 осіб з 72 тисяч виборців, що там проживають.

Справу проти міністра МВС України завели за статтею 12 КК РФ (дія кримінального закону щодо осіб, які вчинили злочин поза межами Росії).

Крім того в російському МЗС поскаржилися на порушення Україною міжнародного законодавства.

Там відзначили, що намагаються привернути співтовариство ОБСЄ "до адекватної реакції".

Сам Аваков, коментуючи новину про порушення проти нього кримінальної справи в Росії, написав у Twitter: "Служу українському народу!"

Як відомо, 16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.

МЗС Росії у зв'язку з цим заявило, що ці кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

У посольстві РФ в Україні заявили, що вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб у день голосування виборчі дільниці в російських закордонних установах в Україні були відкриті.

Пізніше повідомлялося, що 18 березня поліція та націоналісти не пустили до будівлі посольства РФ трьох росіян (двох чоловіків і жінку), які хотіли проголосувати на виборах.