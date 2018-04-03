Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який нібито перешкоджав росіянам при голосуванні на виборах президента РФ.

Про це повідомила прес-служба СК.

Відзначається, що 18 березня українські поліцейські заблокували входи в російське посольство в Києві і консульства в Одесі, Харкові, Львові та, за розпорядженням Авакова, росіянам не давали взяти участь у виборах президента.

Також повідомляється, що взяти участь у виборах на території України змогли 300 осіб з 72 тисяч проживають там виборців.

Справу проти міністра МВС України завели за статтею 12 КК РФ (дія кримінального закону щодо осіб, які вчинили злочин поза межами Росії).

Крім того в російському МЗС поскаржилися на порушення Україною міжнародного законодавства.

Там відзначили, що намагаються привернути співтовариство ОБСЄ "до адекватної реакції".

Як відомо, 16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.

МЗС Росії у зв'язку з цим заявило, що ці кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

У посольстві РФ в Україні заявили, що вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб у день голосування виборчі дільниці в російських закордонних установах в Україні були відкриті.

Пізніше повідомлялося, що 18 березня поліція та націоналісти не пустили до будівлі посольства РФ трьох росіян (двох чоловіків і жінку), які хотіли проголосувати на виборах.