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Під посольством РФ багато поліції й націоналісти

Неділя, 18 березня 2018, 07:18
Під посольством РФ багато поліції й націоналісти

Будівлю посольства Росії в Києві в неділю, в день виборів президента РФ, посилено охороняють правоохоронці.

Як передає "Інтерфакс-Україна", в даний час обстановка спокійна.

Поліція частково обмежила рух транспорту по Повітрофлотському проспекту, перекривши дорогу металевими і дерев'яними огорожами.

У Києві морозна погода.

Станом на 8.30 біля огорожі, виставленої правоохоронцями на Повітрофлотському проспекті біля посольства Россі, зібралося близько сотні активістів націоналістичних рухів. Молоді люди тримають в руках прапори "ВО Свобода", Національного корпусу, Правого сектора і організації С14. Також присутні близько 30 осіб з символікою національних дружин.

 
Фото ВО "Свобода"

Присутні поки ніяких дій не вживають. У кварталі присутня велика кількість правоохоронців. Також є спостерігачі СММ ОБСЄ.

З автомобіля з колонками звучить патріотична музика. Пікетники виставили фотографії, на яких зображені дії РФ в Грузії і Україні.

Як відомо, 23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму.  

"1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організовувати вибори на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на територіії України без повного виконання перших 2 умов", - пояснив міністр.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.

МЗС Росії у зв'язку з цим заявило, що ці кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

У посольстві РФ в Україні заявили, що вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб у день голосування виборчі дільниці в російських закордонних установах в Україні були відкриті.

Теми: Росіявибори
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