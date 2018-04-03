Саакашвілі програв в Україні всі суди щодо статусу біженця  

Касаційний адміністративний суд Верховного суду не задовольнив скаргу адвокатів екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на рішення про відмову в задоволенні його позову щодо надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.



Про це заявив Руслан Чорнолуцький, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідну постанову було винесено Касаційним адмінсудом 28 березня.



Касація була подана захистом Саакашвілі 6 лютого.

У ній адвокати оскаржили рішення Окружного адміністративного суду Києва та Київського апеляційного адміністративного суду, які відмовилися визнавати незаконним і скасовувати рішення Управління державної міграційної служби України в Київській області про відмову в наданні екс-президенту Грузії статусу особи, яка потребує додаткового захисту, після позбавлення його

громадянства України.



"Суд не вважав за потрібне викликати адвокатів Саакашвілі для здійснення професійного захисту його прав інтересів і розглянув даний спір без виклику сторін на попереднє засідання", - підкреслив Чернолуцкій.



На його думку, таким чином суд непрозоро і упереджено розглянув дану справу, в зв'язку з чим Саакашвілі має намір відстоювати далі свої права по даному питанню в Європейському суді з прав людини.

Як відомо, 5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Державної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.

3 січня Окружний адміністративний суд Києва визнав законною відмову Державної міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Київська влада вислала Саакашвілі до Польщі, звідки він тріумфально прорвавсяв Україну 10 вересня 2017 року.

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