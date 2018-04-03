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Від Савченко пішов адвокат

Вівторок, 3 квітня 2018, 16:04
Від Савченко пішов адвокат

Адвокат Віктор Чевгуз подав до СБУ заяву про свій самовідвід від захисту народного депутата Надії Савченко.

Про це він повідомляє у Facebook.

"Самовідвід. Не хотів подавати, але...", - пише юрист.

Чевгуз виклав копію своєї заяви, де сказано, що він узгодив цей крок з підзахисною.

У заяві він посилається на п.п. 2 і 3 ст.47 Кримінального процесуального кодексу, які дозволяють адвокату відмовитися від справи у разі незгоди з підзахисним щодо обраного ним способу захисту та через умисне невиконання підзахисним умов укладеного з захисником договору, яке проявляється, зокрема, у систематичному недодержанні порад захисника, порушенні вимог цього Кодексу тощо.

"Взаємна домовленість… усе інше без коментарів", - зазначив Чевгуз, відповідаючи на прохання "Української правди" пояснити своє рішення.

 

Як відомо, до цього моменту у Надії Савченко було три адвокати.

Її підозрюють у підготовці державного перевороту і терактів. Савченко загрожує до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко

Ірина Балачук, Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Савченко Надіясуд
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