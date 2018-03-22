Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко
Верховна Рада дала дозвіл на зняття депутатської недоторканності та арешт Надії Савченко.
Ще напередодні у Генпрокуратурі побоювались, що депутати – колишні комбати – не проголосують за затримання і арешт колишньої льотчиці.
Але побоювались прокурори дарма. Під час виступів всі депутати повірили генпрокурору Юрію Луценку у те, що Савченко і Рубан планували здійснити серію терактів в центрі Києва заради повалення конституційного ладу.
Для більшої доказовості очільник ГПУ продемонстрував 28-хвилинне відео з доказами проти Савченко.
Пропонуємо вам запис, а також реакцію соціальних мереж, де депутати і люди, далекі від політики, діляться своїми думками.
Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко