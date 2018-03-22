Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко

Верховна Рада дала дозвіл на зняття депутатської недоторканності та арешт Надії Савченко.

Ще напередодні у Генпрокуратурі побоювались, що депутати – колишні комбати – не проголосують за затримання і арешт колишньої льотчиці.

Але побоювались прокурори дарма. Під час виступів всі депутати повірили генпрокурору Юрію Луценку у те, що Савченко і Рубан планували здійснити серію терактів в центрі Києва заради повалення конституційного ладу. Планували зробити це з Труханового острова.

Луценко завив, що до передачі зброї депутату Надії Савченко на окупованій території причетні російські військові і показав їхні фото.

Для більшої доказовості очільник ГПУ продемонстрував 28-хвилинне відео з доказами проти Савченко.

Савченко налякала комітет гранатами, розповіла про сексуальні домагання, нічого не заперечувала і розповіла, навіщо малювала план Ради та знімала все на телефон.

Пропонуємо вам запис відео від ГПУ, а також реакцію соціальних мереж, де депутати і люди, далекі від політики, діляться своїми думками.