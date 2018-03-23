Савченко загрожує довічне ув’язнення – прокурор

Підозрюваній у підготовці державного перевороту і терактів нардепу Надії Савченко загрожує до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це у Шевченківському суді заявив прокурор Головної військової прокуратури Олександр Банник.

Клопочучи про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту для Савченко, він перерахував статті, вчинення злочинів за якими їй інкримінують, і зазначив, що в разі доведення вини Савченко загрожує покарання аж до по життєвого ув’язнення.

"Обставини, що дають право обґрунтовано підозрювати Савченко у вчиненні правопорушень… підтверджуються доданими матеріалами. Це дає достатньо підстав підозрювати Савченко у вчиненні злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої", - сказав Банник.

Як відомо, раніше про те, що Савченко може загрожувати "найвища міра покарання" говорив генпрокурор Юрій Луценко під час зачитування подання на Савченко у ВР.

"Для тих, хто нібито перевіряв пильність СБУ – перевірили, вона на місці, – передбачено найвищу міру покарання", - сказав 22 березня Луценко.

22 березня Луценко також підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Статті, які інкримінують Савченко, не передбачають можливості внесення застави.

22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

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