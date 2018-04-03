У справі Манафорта арештували першого підозрюваного

Суд в США ув’язнив адвоката Алекса Ван дер Зваана, пов’язаного з діяльністю Пола Манафорта в Україні.

Про це повідомляє АР.

Федеральний суддя у Вашингтоні ув’язнив Алекса Ван дер Зваана на 30 днів.

Він перший, кого засудили в рамках розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера.

Алекс Ван дер Зваан зізнався, що збрехав про свої контакти з Ріком Ґейтсом – партнером екс-голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, який також працював у виборчому штабі президента США.

20 лютого спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив адвоката Алекса ван дер Зваана у наданні завідомо неправдивих показань.

Слідство, зокрема, заявило, що правник видалив електронну переписку, яку мав надати офісу спецпрокурора на відповідний запит.

У 2012 році Зваан працював у юридичній компанії, яку найняло Міністерство юстиції України у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

В агентстві, де працював Зваан, зазначили, що доповідь фірми про Тимошенко була суперечливою та писалась "за наказом Пола Манафорта".

Алекс Ван дер Зваан одружений із донькою російського мільярдера Германа Хана.

Як відомо, 30 жовтня 2017 року було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином у США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між командою Дональда Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з екс-президентом України Віктором Януковичем.

У середині грудня 2017 року суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту: він може лишати свій будинок в Олександрії для перебування у іншій резиденції в Палм-Біч (Флорида), але має носити електронний браслет.