Українці нарешті повертаються з Єгипту

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Понеділок, 30 квітня 2018, 10:03

Українські туристи, які не могли вилетіти з Єгипту, повертаються на Батьківщину.

Про це повідомив у Twitter начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі МЗС", - написав він.

Як повідомлялося, українські туристи з 27 квітня не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха до України. Серед понад 200 осіб близько 40 - діти.

У суботу ввечері частина українських туристів, які не змогли вилетіти з Єгипту у п'ятницю, вилетіли з аеропорту в Шарм-ель-Шейху до Львова та до Києва.

У неділю начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що, за повідомленням туроператора, українські туристи не можуть вилетіти з Єгипту через відсутність літаків, виліт планується на 30 квітня.

Українська правда
Теми: Єгипет туристи МЗС
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