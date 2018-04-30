Українці нарешті повертаються з Єгипту

Українські туристи, які не могли вилетіти з Єгипту, повертаються на Батьківщину.

Про це повідомив у Twitter начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі @MFA_Ukraine pic.twitter.com/9YW0zg7zms — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) April 30, 2018

"Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі МЗС", - написав він.

Як повідомлялося, українські туристи з 27 квітня не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха до України. Серед понад 200 осіб близько 40 - діти.

У суботу ввечері частина українських туристів, які не змогли вилетіти з Єгипту у п'ятницю, вилетіли з аеропорту в Шарм-ель-Шейху до Львова та до Києва.

У неділю начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що, за повідомленням туроператора, українські туристи не можуть вилетіти з Єгипту через відсутність літаків, виліт планується на 30 квітня.