Украинцы наконец возвращаются из Египта

Украинские туристы, которые не могли вылететь из Египта, возвращаются на Родину.

Об этом сообщил в Twitter начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі @MFA_Ukraine pic.twitter.com/9YW0zg7zms — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) April 30, 2018

"Украинцы, задержавшихся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле МИД", - написал он.

Как сообщалось, украинские туристы с 27 апреля не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди более 200 человек около 40 - дети.

В субботу вечером часть украинских туристов, которые не смогли вылететь из Египта в пятницу, вылетели из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе во Львов и в Киев.

В воскресенье начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич со ссылкой на информацию руководителя туристической компании сообщил, что украинские туристы не могут вылететь из Египта из-за отсутствия самолетов, вылет планируется на 30 апреля.