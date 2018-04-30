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Украинцы наконец возвращаются из Египта

Понедельник, 30 апреля 2018, 10:03
Украинцы наконец возвращаются из Египта

Украинские туристы, которые не могли вылететь из Египта, возвращаются на Родину.

Об этом сообщил в Twitter начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Украинцы, задержавшихся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле МИД", - написал он.

Позже Кирилич сообщил, что четырьмя рейсами из Шарм-эль-Шейха в Украину вылетели 705 украинцев.

МИД уточняет, нет ли тех, кто не зарегистрировался и ожидает возвращения в Украину.

Как сообщалось, украинские туристы с 27 апреля не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди более 200 человек около 40 - дети.

В субботу вечером часть украинских туристов, которые не смогли вылететь из Египта в пятницу, вылетели из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе во Львов и в Киев.

В воскресенье начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич со ссылкой на информацию руководителя туристической компании сообщил, что украинские туристы не могут вылететь из Египта из-за отсутствия самолетов, вылет планируется на 30 апреля.

Украинская правда
Темы: ЕгипеттуризмМИД
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