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КИУ: выборы в ОТО 29 апреля – самые грязные с 2015 года

Понедельник, 30 апреля 2018, 11:42
Алексей Кошель

Выборы 29 апреля стали самой грязной кампанией за всю историю проведения выборов в ОТО, начиная с октября 2015 года.

Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в Facebook.

По его словам, политические партии и кандидаты установили "рекорд" как по количеству, так и по масштабам подкупа избирателей.

"К наблюдателям КИУ поступила информация о 25 фактах подкупа (реальная цифра могла быть значительно больше), правоохранители открыли уголовные производства в 5 областях, в день голосования были пойманы с поличным 3 скупщиков голосов. И это при том, что выборы проходили только в 40 ОТО", - сообщил Кошель.

Абсолютными рекордсменами по скупке голосов он назвал партии "Батькивщина", Аграрную партию и "Наш край". Несколько фактов подкупа - у Радикальной партии. По одному - у БПП и "Самопомочи".

Глава КИУ считает, что обнародованные фото и видеоматериалы о "сетках", схемах и конкретных фактах скупки голосов дают основания прогнозировать не менее 10 результативных уголовных дел.

"Впрочем, по итогам парламентских выборов-2014 и местных-2015 в Украине не было ни одного прецедента, когда бы скупка голосов привела к реальному тюремному сроку. Именно безнаказанность позволила политикам превратить выборы в супермаркет по продаже голосов", - пишет он.

Среди нарушений Кошель отметил также открытие участков с опозданием, препятствование работе наблюдателей, нарушение тайны голосования, "конфликтные ситуации и даже абсурдные решения".

"На выборах 29 апреля мы увидели попытки организовать системный подкуп, которые могут повториться во всеукраинском масштабе во время парламентских выборов-2019", - предостерегает он.

По мнению главы КИУ, главным предохранителем от избирательных преступлений должна стать полноценная избирательная реформа с ликвидацией мажоритарной составляющей и полным запретом политической рекламы.

"Именно поэтому принятие избирательной реформы в ближайшие 6 месяцев (за год до парламентских выборов) должно стать ключевым требованием к ВР", - считает он.

Как известно, в воскресенье первые выборы прошли в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских.

Комитет избирателей Украины сообщал о нарушениях в ходе выборов.

Позже председатель КВУ Алексей Кошель заявил, что шесть политических партий обратились к подкупу граждан на выборах в ОТО 29 апреля.

Украинская правда
Темы: виборыКИУ
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